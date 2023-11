A Crodo la tradizionale Messa delle Rose organizzata da Genitori per Sempre

Si svolgerà Il 26 novembre nella chiesa parrocchiale di Crodo, alle 11.15, la tradizionale “Messa delle Rose”, organizzata dal gruppo Genitori per Sempre. Il gruppo è nato all'interno dell'Associazione Alternativa per volontà del compianto don Antonio Visco. Ricorda, con varie iniziative, i giovani morti tragicamente per incidenti o malattia. Al termine della messa, i familiari deporranno vicino alla statua della Madonna una rosa con un biglietto con il nome del proprio caro scomparso.