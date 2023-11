I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà 3 automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolici da un minimo 0,73 a 2,25 g/l.

Un altro pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, è stato segnalato alla locale Prefettura perché, durante un controllo, è stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish.