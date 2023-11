Circuito Coppa Piemonte strada, il nuovo calendario del Circuito più longevo d’Italia è pronto

Renato Angioi, Presidente di Coppa Piemonte è uno dei maggiori promotori delle granfondo e durante la sua esperienza di cicloamatore si è dedicato all’organizzazione delle prime gare in Italia: “Le prime esperienze risalgono agli anni 70: organizzavamo due o tre gare all’anno e grazie all’intensa promozione siamo riusciti a realizzare il Circuito, oggi il più seguito”. Angioi è tra gli attori più importanti che ha dato vita al movimento italiano delle granfondo, con un panorama di offerte di alto livello.

“Durante il corso degli anni, – continua il Presidente Angioi – dal 2002 ad oggi, abbiamo accolto 15mila corridori, per un totale di 1 644 500 km di percorso e 147 gare di Coppa: un traguardo di cui vado fiero e intendo continuare a promuovere l’attività”.

Coppa Piemonte si rivela un circuito fra i più seguiti d’Italia e grazie alle splendide località montane e i percorsi che si sviluppano sulle pendici alpine, anche quest’anno è riuscita a regalare grandi emozioni, vittorie e competizioni per tutti i gusti: dagli scalatori ai velocisti.

Le tappe del 2023 hanno regalato grandi entusiasmi e coloro che si sono confrontati con i dislivelli alpini hanno soddisfatto il loro spirito da corridori, affrontando le granfondo o mediofondo che Coppa Piemonte ha saputo offrire, con grande professionalità.

Il 2024 prevede 6 gare e le prime indiscrezioni lasciano trapelare la possibilità di uno scarto. Il circuito si aprirà il 24 marzo con la Gran Fondo Valtidone per chiudere il 14 luglio, con la Gran Fondo di Biella.

Il circuito più longevo d’Italia svela le sue carte: gli organizzatori hanno pensato ad ogni evenienza e sarà possibile scegliere il pacchetto completo da 6 gare, 5, o addirittura 4, per testare le proprie capacità atletiche in una competizione di alto livello, oppure partecipare con la curiosità di visitare le località turistiche. I prezzi di iscrizione varieranno in base alle proprie esigenze e sarà possibile personalizzare l’offerta.

Di seguito il calendario:

1. 24 Marzo 2024 Gran Fondo Valtidone a Valtidone – (PC)

2. 14 Aprile 2024 Gran Fondo di Casteggio – (PV)

3. 21 Aprile 2024 Gran Fondo Mangia e Bevi a Vercelli – (VC)

4. 26 Maggio 2024 Granfondo La Borgosesia a Borgosesia – (VC)

5. 16 Giugno 2024 Giro delle Valli Monregalesi a Mondovì – (CN)

6. 14 Luglio 2024 a Biella Gran Fondo di Biella a Biella – (BI)

Le gare sono un’ottima occasione, per gli appassionati e non, di dare uno sguardo turistico ai luoghi di partenza e di sviluppo dei percorsi, osservando i panorami ad alta quota o visitando gli antichi borghi e particolarità delle nostre valli e montagne.

Per ulteriori informazioni: https://www.circuitocoppapiemonte.it/regolamento-coppa-piemonte/

Di seguito il link per l’iscrizione: https://join.endu.net/entry?edition=87565