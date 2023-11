By passa un contatore chiuso per morosità e 'ruba' energia per 4500 euro, denunciata una 46enne

I carabinieri di Villadossola hanno denunciato per furto aggravato una 46enne originaria del Marocco, residente a Varzo, per furto di energia elettrica. L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata ai carabinieri da un fornitore di energia elettrica, poiché i suoi tecnici si erano accorti che nonostante la chiusura di una fornitura per morosità di un esercizio commerciale di Varzo - la cui sede legale è però a Villadossola - erano stati registrati consumi per diversi mesi con un danno economico di circa 4.500 euro.

I carabinieri hanno dapprima verificato con i tecnici che il contatore chiuso era stato by-passato in favore dell’esercizio commerciale e successivamente sono risaliti al legale rappresentante dello stesso, la 46enne appunto, denunciata quindi per furto di energia elettrica.