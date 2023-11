Nuova sede a Nosere per la concessionaria Autodomus

Novant'anni di storia che Autodomus, nome commerciale della società Ren.Car. srl presente sia a Verbania che Domodossola, festeggia con una nuova sede in Regione Nosere 43/B.



"Una scelta sofferta - dice il titolare Francesco Oliva - perché da 23 anni eravamo nei locali in piazza Orsi Mosé e sia noi che i clienti eravamo affezionati a questo luogo, ma non era più adatto alle nostre esigenze e quindi oggi ci presentiamo in una nuova location più ampia, moderna e funzionale".



La bellissima sede di Regione Nosere si estende su ben 650 metri quadrati ed ha un'ottima esposizione, ampio parcheggio e facilità di accesso. Sempre di alto livello i servizi offerti: vendita di auto nuove e usate, officina meccanica, ricambi.

Per quanto riguarda il nuovo, da Autodomus è possibile trovare tutti gli ultimi modelli delle auto del gruppo Stellantis.



Da qui a fine anno, in occasione della nuova apertura, sono previsti sconti e agevolazioni per chi acquista un'auto nuova. Chi invece è alla ricerca dell'usato, potrà trovare centinaia di vetture, dalla più piccola utilitaria alla berlina.

Disponibili anche numerosi veicoli aziendali, proposti con una forte scontistica.



Per chi ama le novità, da Autodomus sarà possibile ammirare la nuova Fiat 600 elettrica con cambio automatico o a benzina, oltre alla nuova Jeep Avenger.



Altro punto forte di Audomus è l'officina meccanica: il servizio è puntuale e accurato, e Autodomus offre anche l'auto sostitutiva o la possibilità di lasciare l'auto da manutenzionare ed essere riaccompagnati a casa.



Per chi deve fare il tagliando, ci si può presentare in officina senza prenotazione grazie al servizio "Speed Service" e il servizio ricambi è poi velocissimo: i ricambi non presenti in magazzino sono disponibili entro dodici ore.



Autodomus dunque vi aspetta in Regione Nosere 43/b per aiutarvi nella scelta della vostra nuova auto o per prendersi cura delle vostre macchine.