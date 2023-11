Alla Soms una giornata dedicata alla condivisione promossa da Uici

In occasione delle feste natalizie, la Uici Novara e Vco organizza giovedì 30 novembre, alle ore 10.30, nella sala al piano terra della Società di Mutuo Soccorso in Via Teatro 1 a Domodossola, una giornata dedicata all’amicizia, alla condivisione e alla scoperta dei servizi che l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Novara e del Vco mette a disposizione dei cittadini.

Con una fetta di panettone e un bicchiere di spumante, tutti i partecipanti potranno scambiarsi saluti e auguri di Natale, accompagnati dalla musica del chitarrista - e socio - Roberto Benvenuti. Ma non solo: sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche dei dispositivi tiflo-assistivi, inclusi pc con sintesi vocale e ingranditori ottici, per mostrare come queste tecnologie possano migliorare la vita di ciechi e ipovedenti. Inoltre, saranno illustrati tutti i servizi a disposizione degli associati, dai servizi patronali a quelli assistenziali.

L’evento è aperto a tutti: è un’opportunità per far conoscere l’Uici e le sue iniziative nel territorio di Domodossola e del Vco. Ognuno può diventare un prezioso ambasciatore per diffondere la consapevolezza su questa iniziativa.