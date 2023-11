'Biblioteca in Gioco' a Domodossola

Dopo il grande successo registrato dalla “Notte dei pupazzi” e dal laboratorio di Donatella Mora “Carta, forbici e fantasia” che hanno animato lo scorso weekend in biblioteca, anche per questo fine settimana si prospettano tanti appuntamenti interessanti per gli adulti e anche per i più piccoli.

Con l’evento “Biblioteca in gioco” venerdì prossimo 1’ dicembre, alle 20.30, verrà inaugurata la nuova sezione della Biblioteca dedicata ai giochi da tavolo.

L’iniziativa si rivolge ai genitori e agli adulti in generale e sarà un’occasione per acquisire consapevolezza rispetto all’importanza del gioco per lo sviluppo e il sostegno del funzionamento cognitivo nel corso del ciclo di vita dell’individuo.

Dopo un intervento introduttivo sul valore educativo del gioco tenuto dalla dottoressa Jennifer Francioli dello Studio Specialistico ABC, i partecipanti potranno sperimentarne in prima persona l’efficacia, grazie alle diverse sessioni di gioco che verranno proposte dalle tutor specializzate dello Studio ABC.

La serata sarà una preziosa occasione per riscoprire attraverso il gioco in scatola il piacere dello stare insieme.

Dopo questo appuntamento dedicato ai soli adulti, sabato 16 dicembre, alle 15.00, ci sarà un pomeriggio di gioco dedicato sia agli adulti che ai ragazzi per scoprire tutti i giochi della nuova sezione della Biblioteca “Contini”.

Sabato 2 dicembre, alle ore 10.30, invece, la biblioteca continuerà a dare attenzione e spazio alle esigenze dei più piccoli con un nuovo appuntamento di “Coccole e filastrocche” per bimbi da 0 a 12 mesi. Dopo il “Gioco di leggere” di Sara Caprera e “Carta, forbici e fantasia” di Donatella Mora, questa volta la protagonista sarà la musica con il laboratorio “La tua voce è una carezza” condotto dall’Associazione AMAmusica.

Come suggerisce il titolo, la voce della mamma diventerà lo strumento principale per instaurare un legame intimo e speciale con il proprio bambino con canti, giochi e filastrocche.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia "Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia".

Per questioni organizzative, per tutti gli eventi, completamente gratuiti, è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili telefonando in biblioteca al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.