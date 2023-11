Druogno festeggia Santa Cecilia, patrona della musica

Druogno si appresta a festeggiare Santa Cecilia, la patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.

L'evento – organizzato dalla Banda Musicale e dalla Corale del paese – si svolgerà domenica 3 dicembre con il seguente programma: alle 11.00 ritrovo in piazza della chiesa e a seguire S. Messa presso la chiesa parrocchiale. Alle 12.30 aperitivo nel salone parrocchiale e pranzo all'albergo Stella Alpina di Druogno, seguito da un pomeriggio in allegria. Per info e prenotazioni telefonare al numero 349.3078480 (Matteo) o all'albergo Stella Alpina al numero 0324.93593.