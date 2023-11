Donna svizzera in contromano sulla superstrada rischia un frontale con la polizia

Non si era accorta di nulla la donna che alle 04:00 del mattino di domenica scorsa 26 novembre ha rischiato di impattare frontalmente con una pattuglia della Polizia Stradale di Verbania impegnata nel controllo della Superstrada dell'Ossola.

Si tratta di una donna di origini rumene residente in Svizzera che, forse troppo concentrata nel seguire le indicazioni del navigatore che l'avrebbe dovuta condurre a casa, non si era resa conto di aver imboccato contromano la SS33 all'altezza dello svincolo di Villadossola percorrendo in direzione nord la carreggiata sud.

Prima di essere fermata non senza difficoltà dalla pattuglia un altro frontale era stato sfiorato dalla donna che, tenendo la sua destra ma sulla carreggiata sbagliata, sostanzialmente si trovava a circolare in corsia di sorpasso.

Il rischio di un grave incidente si riusciva ad evitare solo grazie alla prontezza di riflessi di una conducente che, per evitare l'impatto, andava a finire sulla segnaletica di un cantiere stradale.

La patente svizzera della donna è stata immediatamente ritirata per l'applicazione dell'inibizione alla circolazione sul territorio nazionale per il periodo che il Prefetto stabilirà, e alla stessa è stata contestata la violazione dell'art. 143 del Codice della strada che sanziona, appunto, la circolazione contromano e dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di poco più di 300 euro.