Festa di S. Cecilia con il corpo musicale di Crevoladossola e la musica di Oira

Nel prossimo fine settimana, il Corpo Musicale di Crevoladossola e la Musica di Oira si uniranno in una celebrazione straordinaria in onore di Santa Cecilia, la patrona della musica. Sabato 2 dicembre, alle 21, la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Crevoladossola sarà il suggestivo scenario del concerto preparato appositamente per l'occasione.

Sotto la sapiente direzione dei rispettivi maestri, Marco Biggio e Luca Magnani, le due bande regaleranno al pubblico un'esperienza musicale unica, coinvolgente e ricca di emozioni. La manifestazione avrà il suo culmine domenica 3 dicembre, con la tradizionale celebrazione religiosa che inizierà alle ore 10 con la Santa Messa solenne, animata con maestria dalla Corale di Oira. Seguirà una toccante processione al cimitero di Oira, dove sarà reso omaggio ai musicanti defunti, per poi trasferirsi nei cimiteri di Crevoladossola, Preglia e Domodossola, in una sincera e commovente rimembranza.