Derby Feriolo-Baveno, tutti i numeri

Tempo di derby a Baveno. Tornaquella che è la sfida più importante nel Vco tra squadre dello stesso Comune, a distanza di più di 17 anni dall’ultimo incrocio in campionato, e per la prima volta sul palcoscenico della Promozione. Quest’anno Feriolo e Baveno si sono già incontrate nel primo turno di Coppa Italia a settembre, con doppia affermazione degli uomini di Sottini per 2-1.

I biancoblù vantano una maggiore tradizione rispetto ai rivali gialloblù, hanno infatti disputato tutti i campionati dal 1945 in avanti, dapprima con il nome di Bavenese, per poi assumere la denominazione Città di Baveno dal 2005/06, e hanno avuto il loro momento migliore proprio negli ultimi anni, dopo il cambio di denominazione: dal 2006/07 fino ai giorni nostri sono stati una presenza costante in Eccellenza e Promozione. Il Feriolo è nato solo nel 1981, ma dal 1990 è presenza fissa in Prima Categoria e Promozione, tranne un paio di stagioni in Seconda Categoria.

Dando un’occhiata ai 26 precedenti in campionato tra le due formazioni, vediamo che il primo incrocio fu nella stagione 1985/86, in Seconda Categoria: si giocò domenica 3 novembre 1985 in casa del Baveno, e l’incontro terminò 2-2. Queste le formazioni riportate dalla stampa locale:

BAVENO: Polloni, Allevi, Bavena (Morandi), Luvini (Rimella), Malacarne, Garoni, Quaranta, Vittoni, Solivani, Viganò, Tessarolo. All. Giustetti -

FERIOLO: Ghetti, Danelli, Rosetta, Conterio P.M., Pasquale, Cancelmo, Danimarco, Cardini, Conterio V., Uberti, Gagliardi (Beltrami). All. Larghi.

Le due squadre si ritrovarono anche la stagione successiva, poi una pausa fino al 1990/91, quando parteciparono entrambe al campionato di Prima Categoria. Gli Anni Novanta sono gli anni d’oro del derby bavenese: le due società hanno praticamente giocato sempre nella stessa categoria in quella decade, tranne una fugace apparizione gialloblù in Promozione. In questo periodo è abbastanza netto il predominio del Feriolo, che tra il 1992 e il 1999 rimane imbattuto, racimolando 6 vittorie e 7 pareggi. Le ultime tre stagioni di derby furono invece nei primi Anni Duemila: nel 2002/03, 2003/04 e, come detto, nel 2005/06, sempre in Prima Categoria, prima che il Baveno prendesse definitivamente il volo verso categorie più prestigiose.

L’ultimo derby si disputò in infrasettimanale l’8 marzo 2006 dopo un rinvio per campo impraticabile, e vide la netta affermazione del Baveno per 4-1, grazie alle reti di Ceretti, Pili, Mantegazza e un’autorete, gol della bandiera di Gria per il Feriolo.

Bilancio dei 26 incontri di campionato sin qui disputati: Ferioloavanti con 10 vittorie complessive, 7 vittorie per il Baveno e 9 pareggi. Sono 36 i gol segnati dai gialloblù, 31 le reti dei biancoblù.

[si ringrazia Carlo Tapparo per il contributo al reperimento dei risultati]