Anche in Val Formazza si respirerà la tipica atmosfera natalizia dei mercatini: l'appuntamento è per l'8, il 9 e il 10 dicembre con gli artigiani che animeranno le bancarelle. Previsti anche momenti dolci, con cioccolata e vin brulé, e spuntini salati. In programma anche laboratori creativi per i bambini al costo di 5 euro.