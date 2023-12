Santa Barbara, omaggio ai minatori in Valle Anzasca

In occasione della festa di Santa Barbara, l'Associazione Figli della Miniera ha organizzato una serie di eventi significativi per onorare la patrona dei minatori. Le celebrazioni prendono il via domenica 3 dicembre a Pestarena, dove alle 14.30 è prevista una messa all'ingresso del pozzo principale. Dopo la cerimonia religiosa, la comunità si riunirà per la distribuzione di tè e vin brülè, creando un momento di condivisione e solidarietà.

Durante l'evento, verrà anche consegnato "Il foglio d'oro", un riconoscimento speciale in occasione della festa. Un altro momento suggestivo avrà luogo all'interno della Miniera della Guia, lunedì 4 dicembre alle 14.30. La messa celebrata tra le profondità della miniera sarà un'occasione unica per riflettere sulla fede e la dedizione dei minatori. A Campioli, sul ribasso Morghen, lunedì 4 dicembre alle 10.30, è prevista una messa in ricordo dei minatori. Tuttavia, in caso di maltempo, l'evento potrebbe essere annullato.A Barzona, Calasca Castiglione, domenica 3 dicembre alle 14.30, la giornata si concluderà con una suggestiva processione accompagnata da Santa Barbara e l'incanto delle offerte. La comunità locale si unirà in preghiera e devozione, mantenendo vive le tradizioni legate al mondo della miniera.