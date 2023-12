'Echi del Palcoscenico': un viaggio culturale tra teatro, cinema e tradizioni

L'Associazione turistica Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, in collaborazione con l'Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit, il Festival Internazionale di Cortometraggi Malescorto, l’associazione Pirates of Rock e la Biblioteca G. Pollini di Malesco, è lieta di presentare la rassegna “Echi del Palcoscenico”: un progetto che coinvolge le arti teatrali, cinematografiche e culturali nel pittoresco borgo di Malesco.

In primo luogo, si intende valorizzare un edificio di rilevanza storica, quale il Cinema Comunale di Malesco. Questa struttura, originariamente istituzione scolastica, fu trasformata in teatro alla fine degli anni '30 del XX secolo grazie all'intervento del noto studioso e uomo di teatro Ettore Romagnoli. Grazie ai suoi sforzi, vennero organizzate due stagioni teatrali di notevole importanza. In questo contesto, si desidera ospitare una serie di spettacoli con l'obiettivo di mantenere viva la tradizione teatrale, profondamente radicata nella comunità maleschese. Ancora oggi, il paese vanta un gruppo teatrale molto attivo, che presenterà uno spettacolo nel mese di maggio.

Oltre al teatro, la rassegna include anche il mondo del cinema. In particolare, il festival di cortometraggi “Malescorto”, che per 23 anni ha trasformato Malesco in una vetrina internazionale, ha in programma un appuntamento cinematografico davvero speciale. La collaborazione con l’associazione Pirates of Rock va ad arricchire la programmazione con un cineforum a tema musicale, che prevede mensilmente la proiezione di film riguardante la storia della musica.

Per concludere, Echi del Palcoscenico comprende eventi culturali organizzati dall’Ecomuseo regionale, che oltre ad essere l’ente organizzatore del Festival Malescorto, propone due rassegne decisamente particolari. La prima, dal titolo “Un Ecomuseo tutto da scoprire” racchiude diverse iniziative pensate con lo scopo di presentare alla comunità̀i progetti attuali e futuri che coinvolgono la realtà ecomuseale. La seconda, denominata “Incantesimi di luce”, include uno spettacolo per famiglie con Sara Tadina e la regia di Laura Rullo. Nell’ambito di questa iniziativa, che si svolgerà da novembre 2023 a maggio 2024, verrà stampato un opuscolo che illustrerà tutte le iniziative. Per ottenere una copia in anteprima, è possibile registrarsi alla newsletter sul sito www.visitmalesco.it; in alternativa, sarà possibile ritirarlo in formato cartaceo durante il primo spettacolo programmato per sabato 9 dicembre. In quell'occasione, Paola Giavina della compagnia Fera Teatro presenterà uno spettacolo teatrale, dedicato alle famiglie, dal titolo "Mondo Musica", con inizio alle ore 20:45.