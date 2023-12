Premosello Chiovenda accende l'albero di Natale

Anche a Premosello Chiovenda venerdì 8 dicembre sarà l'occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri, degustare una fetta di panettone, cioccolata, tè caldi e vin brulè. Come ogni anno l'Associazione Turistica Pro Loco di Premosello Chiovenda, infatti, ha in programma l'accensione dell'Albero di Natale, con un pomeriggio di festa.

Quest'anno protagonisti della giornata saranno soprattutto gli alunni della scuola primaria e dell'asilo infantile Rossi. In queste settimane, infatti, hanno realizzato bellissimi disegni sul loro inverno immaginario, e la giuria popolare procederà a premiare quelli più belli e fantasiosi. Sarà possibile ammirare questi capolavori nei locali della biblioteca comunale (negli orari di apertura della stessa), e poi votarli.