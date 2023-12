Parcheggi dei frontalieri, il Pd domese auspica azioni concrete

Forse questa Amministrazione si è svegliata sul problema che tutti in città avevamo sotto gli occhi, ovvero la mattutina caccia al posteggio da parte dei frontalieri, l'occupazione delle aree circostanti la stazione ed il conseguente serio disturbo alle attività dei restanti cittadini. C' è voluta una interpellanza del Gruppo Consiliare del Partito Democratico a far scattare gli annunci tranquillizzanti – revisione di un protocollo di intesa con le ferrovie - insieme agli auspici affinché si usi di più il Metropark. Noi, come tutti i concittadini, confidiamo che alla fase degli “annunci” facciano seguito atti concreti e tempi certi alla soluzione di un problema sempre sottovalutato da questa Amministrazione.



La Segreteria del Partito Democratico di Domodossola