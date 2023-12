Terza Categoria, buon pari della Mergozzese a Dormelletto

Si è chiuso domenica il girone di andata della Terza Categoria VCO, con l’Oleggio Castello meritatamente primo, seguito a tre lunghezze da Suno ed Esio.

Per la capolista non è stato facile portare via i tre punti dal Comunale di Montecrestese, infatti i ragazzi del presidente Miserocchi hanno lottato strenuamente, ma aun quarto d’ora dal termine hanno dovuto cedere ai più quotati avversari. I verbanesi dell’Esio hanno dovuto faticare per avere la meglio sul Gattico Veruno, squadra ostica soprattutto in casa propria, ma alla fine hanno avuto la meglio grazie alla doppietta di Mancin e alla rete di Campion.

Anche il Suno non ha avuto vita facile con la Pregliese, che ha ben figurato sul terreno di una delle big del campionato. Passano in vantaggio i padroni di casa al 20°, ma cinque minuti più tardi Dell’Orsi su rigore pareggia. Sempre dal dischetto arriva il nuovo vantaggio sunese a fine primo tempo, poi nella ripresa ancora Dell’Orsi con un’ottima punizione dal limite riporta il match in parità. Il gol della vittoria per i bianconeri arriva in pieno recupero, e permette ai lupi di mantenere la seconda piazza.

Ottimo pareggio per la Mergozzese sul campo del Dormelletto.Le reti dei ragazzi del presidente Acucella portano la firma di Guidetti. Arriva finalmente il primo punto per il Verbania Olympia, che per la prima volta mantiene la porta inviolata e inchioda sullo 0-0 il Montebuglio.

Il campionato riprenderà a fine gennaio con la prima giornata di ritorno.

I risultati: Dormelletto - Mergozzese 2 - 2; Montecrestese - Oleggio Castello 0 - 1; Verbania Olympia - Montebuglio 0 - 0; Suno - Pregliese 3 - 2; Gattico Veruno - Esio 2 - 3

Classifica: Oleggio Castello 25 - Esio, Suno 22 – Gargallo 20 -Dormelletto18 –Pregliese14– Mergozzese 13- Montecrestese 12–Montebuglio5 -Gattico Veruno4 –Verbania Olympia 1