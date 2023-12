Punto Croce: un'esposizione di ricami che incanta

Sarà visitabile fino al 10 dicembre la mostra di ricami a punto croce della Delegazione Vigezzina dell'Associazione Italiana del Punto Croce. L'esposizione dal titolo “Punto croce comanda color” - allestita presso le sale del Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore - è un viaggio armonico tra i colori ricamati sulla tela. I lavori esposti, 222 per la precisione, sono frutto dell'intenso lavoro di due anni delle componenti del gruppo. Una ricchissima raccolta di manufatti che valorizza il lavoro delle donne che attraverso il linguaggio del ricamo esprimono la loro creatività.

"Siamo in 27 – dice Vilma Cheula, presidente della delegazione – da qualche tempo si sono aggiunte alcune valide ricamatrici e da quest'anno con noi c'è anche Giulia, una bimba di 11 anni". Giulia si è appassionata al punto croce grazie al progetto della delegazione in collaborazione con le scuole vigezzine: "Ho iniziato a ricamare a nove anni – racconta Giulia – e da allora non ho più smesso". La mostra della delle pazienti ricamatrici vigezzine è visitabile da lunedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. "Il nostro gruppo si ritrova tutti i venerdì pomeriggio al bar “La Betulla” di Druogno – conclude Vilma – chiunque volesse aggiungersi è il benvenuto".