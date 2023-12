Ad Antronapiana Babbo Natale acrobata

Anche ad Antronapiana iniziano i festeggiamenti in attesa del Natale: venerdì 8 dicembre, infatti, il Gruppo Folkloristico Antronapiana e il Corpo Volontari del soccorso alpino organizzano una giornata in compagnia con uno spettacolare momento.

Presso il salone polivalente si svolgerà infatti il pranzo tutti in compagnia, poi il momento tanto atteso: l'arrivo di Babbo Natale che avverrà in un modo davvero acrobatico, ovvero calandosi dal campanile della chiesa. Tante le sorprese per tutti i bambini. La giornata si concluderà con una gustosa merenda per tutti.