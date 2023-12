Alzheimer caffè dell'Ossola compie un anno di vita

L'Alzheimer Caffè dell'Ossola ha raggiunto un traguardo speciale il 28 novembre, festeggiando il suo primo anno di attività presso la sede del Ciss Ossola a Domodossola in Via Mizzoccola 28. Questo significativo compleanno è stato un momento di riflessione e di gioia, sottolineando l'impegno costante nel fornire supporto e conforto alle persone colpite da varie forme di demenza e ai loro familiari e caregiver.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 dicembre con la celebrazione della Festa di Natale, un'occasione per condividere momenti di gioia e solidarietà in vista delle festività. A partire dal mese di gennaio 2024, l'Alzheimer Caffè dell'Ossola riprenderà le sue attività ogni martedì della seconda e quarta settimana di ogni mese, dalle 14:30 alle 17:00. Un nuovo anno di incontri e sostegno, con l'obiettivo di continuare a costruire una comunità di supporto solidale. Per partecipare all'Alzheimer Caffè dell'Ossola, rivolto a persone affette da diverse forme di demenza e ai loro familiari/caregivers, è necessario effettuare un'iscrizione gratuita contattando la segreteria del CISS Ossola al numero 0324/52598 o via e-mail all'indirizzo segreteria@ciss-ossola.it.