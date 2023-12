Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore: questa sera l'inaugurazione

Mancano ormai soltanto poche ore al taglio del nastro dell’edizione numero 24 dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Fiore all’occhiello della Val Vigezzo e di tutta l’Ossola, i mercatini sono considerati tra i più grandi e prestigiosi d’Europa grazie ai numeri straordinari degli artigiani – accuratamente selezionati ogni anno – che popolano il borgo vigezzino: quest’anno gli espositori saranno più di 200. L’inaugurazione dei mercatini è in programma per venerdì 8 dicembre, a partire dalle 9.30, e rimarranno aperti fino al 10 dicembre.

Ad anticipare la manifestazione, giovedì 7 dicembre alle ore 18.00, andrà in scena un “Flash Christmas Mob”: musica, giocoleria, luci e fuoco, esibizioni aeree e volanti comporranno per la prima volta un tardo pomeriggio di improvvisazione, un flash mob natalizio che coinvolgerà tutta Piazza Risorgimento.

Dalle ore 9.30 del giorno successivo e per tre intere giornate sarà fruibile il lungo percorso che abbraccia tutto il centro storico del borgo: dopo la positiva esperienza delle passate edizioni, anche quest'anno infatti gli oltre 200 espositori popoleranno ogni via e piazza del paese, consentendo una visita molto piacevole e con spazi adatti ai grandi flussi di pubblico attesi.

Gli espositori compongono un mercatino che è tra i più apprezzati d'Italia proprio per la varietà e qualità delle proposte: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, per gli amanti dei sapori locali, i dieci chalet posizionati in Piazza Risorgimento, con le deliziose specialità realizzate con cura e passione in queste terre tra monti e laghi, che si aggiungono ai produttori presenti lungo il percorso. In più, gli intrattenimenti musicali, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse e fisarmoniche, gli amatissimi Corni delle Alpi, i laboratori per i più piccoli e la Casa di Babbo Natale.

A stupire i visitatori non è però solo il numero delle caratteristiche bancarelle dal tettuccio rosso, ma soprattutto la maestria dei produttori presenti dall'8 al 10 dicembre 2023: tre giornate dense di occasioni di shopping di qualità, dunque, ma anche ricche di eventi collaterali, musiche, allestimenti, mostre, sapori tipici.

Santa Maria Maggiore, borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è pronta ad accogliere anche quest'anno decine di migliaia di visitatori per quello che negli anni è diventato un appuntamento natalizio molto sentito, grazie alla sua autenticità. Il percorso espositivo abbraccerà tutto il centro storico, lungo vie e piazze che per l'occasione danno vita ad un vero e proprio villaggio del Natale.

Porte aperte nel borgo agli splendidi e singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino, la rinnovata e ampliata Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.

Per raggiungere in tutta comodità la Valle Vigezzo in occasione della 24esima edizione del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore è possibile viaggiare a bordo dei treni della centenaria Ferrovia Vigezzina-Centovalli (da Domodossola o Locarno).