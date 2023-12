L'Ornavassese a caccia del titolo d'inverno

Domenica è in programma il penultimo turno di andata di Prima Categoria e per la capolista Ornavassese, che ha cinque punti di vantaggio sulla Union Novara, l’occasione di laurearsi campione d’inverno con una giornata di anticipo è ghiotta. Gli uomini di Lipari, che in questi giorni hanno preso il bomber Fioretti dal Bagnella, sono infatti di scena sul terreno della Pernatese penultima e una vittoria darebbe la certezza del platonico titolo invernale. Guardando la classifica sembrerebbe una partita semplice, ma i novaresi nelle ultime giornate hanno mostrato progressi e di certo non regaleranno nulla.

La partita più interessante del weekend sarà però Trecate-Agrano, rispettivamente terza e quarta in graduatoria. I granata omegnesi proveranno a fare punti anche su uno dei campi più difficili della categoria, dal canto loro i biancorossi vantano il migliore attacco del girone e vogliono mantenere vive le proprie ambizioni di classifica.

Molto interessante anche l’incontro Sizzano-Gravellona, due belle realtà appaiate al quinto posto: i padroni di casa vengono da una sconfitta contro l’Agrano dopo una cavalcata entusiasmante, gli arancioneri hanno ottenuto 6 punti nelle ultime due partite.

Altra sfida interna al VCO è Cannobiese-Crodo. Entrambe hanno fame di punti: per i lacuali la zona playoff non è lontana, così come la zona salvezzaè a portata di mano per gli ossolani.

Ultima sfida tra squadre della nostra provincia è Vogogna-Bagnella, con i verdi di Castelnuovo che domenica scorsa finalmente sono tornati al successo, dopo un filotto di sconfitte. Gli uomini di Tabozzi stanno invece viaggiando bene, ma dopo avere perso Ricky Poi hanno salutato anche Fioretti, da vedere se ci saranno contraccolpi in fase realizzativa.

Infine la Varzese di Chiaravallotti, che ospita il Carpignano nella classica sfida salvezza. Per i granata, secondo peggior attacco del girone, una vittoria vorrebbe dire restare fuori dalla zona calda, e tenere a distanza i sesiani. L'incontro si giocherà alle 17,15 di domenica allo stadio Curotti di Domodossola.

Le partite: Vogogna - Bagnella; Cannobiese - Crodo; Pernatese - Ornavassese; Sizzano - Gravellona San Pietro; Trecate - Agrano; Union Novara - Comignago; Varzese - Carpignano