Piedimulera corsaro al Curotti: Virtus Villa battuta 2 a 1 FOTO

Va al Piedimulera il derby ossolano (2-1) giocato oggi al Curotti. I gialloblu tornano alla vittoria dopo lo stop di domenica in casa contro l’Ornavassese. Partita equilibrata con un Villa più concreto nella prima mezz’ora e poi un Piedimulera più offensivo nella ripresa. La partita resta in equilibrio per 80’ minuti, segnata da una rete per parte (Pasin e Audi) nel primo tempo che termina 1 a 1. Poi nel finale il raddoppio degli ospiti (con Garda) che dà tre punti importanti alla squadra di Poma. In caduta libera il Villa che colleziona oggi la quarta battuta d’arresto di fila (la terza nelle ultime tre partite casalinghe) e scivola a metà classifica.