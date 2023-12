Il Seo Cai domese in concerto con i cori sardi

Sabato 9 dicembre, la suggestiva chiesa delle suore rosminiane di via Paolo Silva a Domodossola si trasformerà in un palcoscenico di emozioni musicali con il concerto dei cori Concordia Villa Ecclesiae di Iglesias e il Seo Cai Domese. L'inizio dello spettacolo è fissato per le 18:30.

I cori, provenienti dalla Sardegna, regaleranno al pubblico un viaggio sonoro attraverso canti tipici della regione, melodie religiose e suggestioni delle vette montane. Sarà un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni culturali della Sardegna, abbracciando sia l'aspetto spirituale che quello legato alla vita di montagna. L'evento è organizzato con cura dal Circolo dei Sardi Domese Constantino Nivola, che si impegna a promuovere e diffondere la ricchezza della cultura sarda nel territorio. Al termine del concerto, il circolo offrirà un rinfresco con autentici prodotti tipici, creando così uno spazio di condivisione e convivialità per tutti i presenti.