La Juventus Domo cerca di fermare il lanciato Briga

Chi fermerà il Briga? Domenica ci proverà la Juve Domo, che scende nel novarese per giocarsi la propria partita e portare via almeno un punto. Non sarà facile perché gli azzurri sembrano avere ingranato la marcia giusta, anche se domenica hanno vinto solo nel recupero. Ossolani reduci invece dalla vittoria in casa della Valdilana Biogliese, che ha restituito il buonumore in casa granata dopo qualche mugugno seguito alla sconfitta col Cameri.

Il Baveno, reduce dalla sofferta vittoria nel derby e forte dei suoi quattro nuovi acquisti, ospiterà un Arona in fase calante. Gli uomini di Sottini vogliono consolidare la terza piazza e se possibile avvicinare la vetta, gli ospiti devono cercare di fare punti per invertire la tendenza di queste ultime giornate.

Partita importante per il Feriolo, che affronta la difficile trasferta in casa della Chiavazzese, squadra di metà classifica. Serve un risultato positivo per terminare il girone di andata almeno a quota 12 punti, come auspicato da mister Pissardo.

Per l’Omegna una sfida che profuma di tradizione: al “Liberazione” arriva il Casale, che fu spesso avversaria dei rossoneri nel loro periodo d’oro negli anni 70 e 80. Da ricordare le sfide in serie C nel 1977/78 (a Omegna vinsero gli ospiti per 1-0), e in serie C2 nel 1981/82 (1-0 per l’Omegna). L’attualità vede entrambe le squadre inseguire un piazzamento playoff, che per il Casale è l’obiettivo minimo stagionale, mentre per i rossoneri di Fusè sarebbe uno splendido traguardo. Tra le altre partite, da segnalare gli impegni abbastanza facili sulla carta per Trino, in casa contro la Valdilana Biogliese, e la Fulgor Ronco Valdengo, che ospita il Valduggia.

Tutte le gare del weekend di Promozione: Briga - Juventus Domo; Chiavazzese - Feriolo; Baveno - Arona; Dufour Varallo - Cameri; Fulgor Ronco Valdengo - Valduggia; Trino - Valdilana Biogliese; Momo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Omegna - Casale