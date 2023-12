Il Coro Blu alla Fabbrica per una nuova serata benefica

Sabato 9 dicembre, a partire dalle ore 21.00, il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita il concerto del Coro Blu, fondato dai fratelli Miserocchi. La serata ha, ancora una volta, come obiettivo principale la solidarietà: l’intero ricavato – il prezzo del biglietto è di 10 euro – sarà devoluto in beneficienza. durante il concerto, il Coro Blu interpreterà alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana: da Claudio Baglioni a Lucio Battisti, da Renato Zero a Riccardo Cocciante, passando per Mia Martini e Laura Pausini.