Basket: FindomoPediacooph24 travolta ad Oleggio, finisce 89 a 74

Non un gran momento per la FindomoPediacooph24, travolta ad Oleggio 89/74 nella prima giornata del girone di ritorno. Ossolani mai in partita, con il gap pesante già nel primo quarto ed un match indirizzato praticamente da subito. Gualandris, autore di 25 punti, e’ stato una spina nel fianco della difesa granata, un rebus di fatto irrisolvibile.

Per la Cestistica quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate e la conferma di una situazione non semplice: il nuovo coach Boschetti avrà molto da lavorare per ridare equilibrio, entusiasmo e carica ad una squadra che sembra un difficolta.

Sconfitta anche per Gravellona che nulla ha potuto contro la prima della classe Novara, impostasi 70-58 ad Ornavasso. I ragazzi di Bertoli erano avanti a metà gara poi la forza ospite ha fatto la differenza.