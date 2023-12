Ornavasso festeggia il Natale con “Merry Christmas Urnavash”

Domenica 10 dicembre, a partire dalle 17.30, appuntamento nella sala del teatro comunale di Ornavasso per “Merry Christmas Urnavash”. Si tratta di un evento aperto all’intera comunità ornavassese, con numerose manifestazioni per festeggiare il Natale tutti insieme.

Grande attesa per i molti appuntamenti in programma: innanzitutto la proclamazione dell’Atleta dell’Anno a cura del Gruppo Alpini Ornavasso Migiandone, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione. A seguire, si parla di “Un anno di sport”, mentre il gruppo degli Alpini consegnerà i contributi raccolti grazie alla “Nuova Cena Benefica 2023”. Nel corso della serata sarà anche presentato il logo di un’importante manifestazione: il Santuario della Madonna del Boden, nel 2028, compirà 500 anni, e la comunità di Ornavasso è già al lavoro per organizzare i festeggiamenti. Al termine della serata un aperitivo per scambiarsi gli auguri di Natale.