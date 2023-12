Tentato omicidio nel Locarnese, fermato un 36enne

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nel corso della giornata di domenica è stato arrestato un 36enne cittadino italiano domiciliato nel Locarnese. In base a una prima ricostruzione, l'arrestato domenica mattina poco prima delle ore 03:00 si trovava all'interno di un locale notturno in via Stazione a Muralto.

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è scoppiata una lite durante la quale il 36enne feriva con un'arma da taglio un 30enne cittadino svizzero residente nel Bellinzonese, provocandogli ferite che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale. Stando ad una prima valutazione medica la vittima ha riportato ferite giudicate gravi. L'autore è invece stato fermato da agenti della Polizia cantonale, allertati a seguito di una segnalazione.

In supporto, sono intervenuti anche agenti della Polizia della città di Locarno. Le ipotesi di reato nei confronti del 36enne sono di tentato omicidio. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore e pubblico Zaccaria Akbas.