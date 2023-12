Grande successo per la 24esima edizione del mercatino natalizio FOTO

Centinaia i commenti sui social, numerosissime le recensioni Google e le mail che, a ridosso della chiusura della 24esima edizione, stanno confermando il corale apprezzamento da parte del pubblico per il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore.



“Il Comune e la Pro Loco di Santa Maria Maggiore hanno lavorato mesi per la preparazione di uno degli eventi più importanti del Piemonte – dichiarano per il Comune il sindaco Claudio Cottini e la sua vice, Sandra Garavaglia, insieme alla presidente della Pro Loco, Michela Prelli – e grazie anche alle sinergie con le molte associazioni e gli insostituibili volontari il risultato è davvero straordinario. In termini di presenze abbiamo superato i livelli pre Covid, con decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia, oltre che da Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna. Quest'ultimo rappresenta un dato particolarmente importante per noi: l'internazionalizzazione dell'evento è un aspetto che iniziamo ad apprezzare dalla scorsa edizione e sta portando il nome di Santa Maria Maggiore in tutta Europa. Siamo felici di aver vissuto un'edizione veramente strepitosa per afflusso di visitatori, fortunati per le condizioni meteo favorevoli e orgogliosi per l'ottimale incastro degli ingranaggi della macchina organizzativa.”

Inserito anche quest'anno in cataloghi di viaggio nazionali e internazionali e segnalato nel corso delle scorse settimane da prestigiosi media tra i più belli d'Italia e tra i più grandi d'Europa, il Mercatino di Natale del capoluogo vigezzino ha saputo superarsi, registrando forse l'edizione migliore di sempre. Dall'8 al 10 dicembre si è rinnovata la magia di un evento che da quasi 25 anni è in grado di fondere con armonia atmosfera natalizia e occasioni di shopping davvero artigianali. Un successo anche la serata d'anteprima, andata in scena il 7 dicembre: oltre 20 artisti sono stati protagonisti di un flash mob natalizio che ha affascinato il numerosissimo pubblico di Piazza Risorgimento.

“Il nostro Mercatino di Natale ha assunto le dimensioni di un evento di grande portata – proseguono Claudio Cottini e Sandra Garavaglia – che indubbiamente richiede un grandissimo impegno corale da parte del Comune di Santa Maria Maggiore, della Pro Loco e di tutti i volontari. La loro insostituibile dedizione, insieme a quella delle associazioni che hanno lavorato con grande professionalità all'interno dei vari punti ristoro, letteralmente presi d'assalto, hanno garantito organizzazione, accoglienza e logistica di alto livello. Anche il personale presente su strada, oltre 70 persone impegnate ogni giorno presso gli accessi al paese e al mercatino, rappresenta un elemento imprescindibile per il successo di questa manifestazione. Anche quest'anno i visitatori hanno scelto di visitare il nostro mercatino grazie all'ormai indiscussa qualità degli espositori selezionati accuratamente dal nostro staff, ma anche grazie all'offerta collaterale di eventi, del ricchissimo programma di concerti lungo vie e piazze, di mostre, appuntamenti per ogni età, apprezzando naturalmente la bellezza di Santa Maria Maggiore negli abiti natalizi. Ci ripetiamo, ma lo facciamo con gratitudine e orgoglio: esprimiamo grande soddisfazione, – concludono Claudio Cottini e Sandra Garavaglia – in questi anni abbiamo raggiunto obiettivi non facili per un piccolo centro turistico come il nostro. L'intento è di ritrovarci nel 2024 per festeggiare il traguardo delle 25 edizioni, con la stessa passione e con la stessa consapevolezza di quanto questa manifestazione sia ormai un tassello fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico di tutto il territorio, non solo di Santa Maria Maggiore.”

Anche la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha trasportato moltissimi passeggeri con treni sold out e migliaia di viaggiatori da Domodossola e Locarno. Numeri importanti per il tessuto commerciale di tutti i paesi della valle dei pittori e dell'intera provincia, grazie per esempio ad alcuni gruppi con provenienze dal centro e sud Italia che hanno scelto di abbinare al mercatino una visita al territorio del Distretto dei Laghi e Monti, soggiornando sul Lago Maggiore o in altre località ossolane. Numerosi anche i visitatori che hanno voluto apprezzare le strutture museali del borgo con un boom di visite al Museo dello Spazzacamino, ma ottimi riscontri anche alla Casa del Profumo Feminis-Farina e alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”.

Decine le persone impegnate, tra forze dell'ordine, uomini della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, AIB, volontari del 118, Croce di Malta, Carabinieri in pensione, Soccorso Alpino, Polizia locale, personale del Comune di Santa Maria Maggiore: una squadra ormai affiatata che è riuscita anche quest'anno a garantire fruibilità e sicurezza all'evento.

Il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore tornerà con la sua 25esima edizione dal 6 all'8 dicembre 2024, mentre le selezioni per gli espositori inizieranno come consuetudine ad inizio della primavera.