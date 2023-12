Uomo armato rapina un compro oro in centro a Domo

Rapina a mano armata in un compro oro in centro a Domo. E' successo sabato, ma ad oggi del rapinatore nessuna traccia.

Un uomo è entrato in un compro oro in corso Moneta poco prima della chiusura, con una pistola, non si sa se giocattolo o vera, ha minacciato la commessa che gli ha consegnato oro e contanti. L'uomo poi è fuggito indisturbato a piedi. Sul posto la vigilanza privata chiamata dalla commessa e le forze dell'ordine. Nonostante le numerose telecamere in città ad oggi del rapinatore non vi è traccia.