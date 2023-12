Il ricordo di Simona Santopolo nel libro scritto dal padre

Verrà presentato il 15 dicembre alle 16.00 a Casa don Gianni il libro “Un ciclone biondo”, in memoria di Simona Santopolo, morta a 22 anni in un incidente stradale avvenuto a Milano 26 anni fa.

Autore del libro, stampato dalla Kartografia Toce, è il padre Antonio, componente del gruppo “Genitori per sempre”. Un sodalizio sorto all'interno dell'associazione Alternativa A per supportare le famiglie provate dal lutto per la perdita di un figlio giovane. Alla presentazione interverranno – insieme all’autore - Carlo Squizzi, presidente dell'associazione Alternativa A, Gianno Turba, coordinatore del libro e la nostra collaboratrice Mary Borri.