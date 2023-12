Ornavasso: serata alla scoperta delle vette

Stasera, giovedì 14 dicembre, alle 21, la Sala Polivalente di Ornavasso si anima con la "Serata dedicata alla montagna", un evento organizzato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico locale in collaborazione con il Comune di Ornavasso. L'occasione offre uno sguardo ravvicinato al lavoro instancabile del Soccorso Alpino, garantendo una costante vigilanza per la sicurezza in montagna e preparando i volontari per ogni eventualità attraverso esercitazioni regolari.

Durante la serata, saranno proiettate immagini che raccontano un intero anno di attività, offrendo uno sguardo unico e coinvolgente alle sfide affrontate e alle bellezze delle Alpi. Inoltre, saranno presenti ospiti speciali: Fabrizio Manoni e Andrea Pasic condivideranno l'emozionante esperienza di "Lepontin Express - Il concatenamento di scalate impegnative in un giorno sui monti del Devero". Claudio Ruga del Cnsas di Villadossola presenterà un affascinante video sulla scalata dell’Ama Dablam, 6812 metri, nella valle del Kumbu Imal, nel Parco Nazionale dell’Everest. L'ingresso alla serata è gratuito, e al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Un'opportunità imperdibile per vivere la montagna attraverso gli occhi e le storie di chi la conosce meglio.