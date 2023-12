Ultimi giorni per visitare la mostra De.Mo.Bo.Ga.Ma.

Ultimi giorni per poter visitare a Domodossola l’esposizione De.Mo.Bo.Ga.Ma. Inaugurata il 21 luglio presso l’Atelier Carlo Bossone, in Corso Moneta, la mostra comprende 19 opere postume di Giuseppe De Giorgi, Enrico Mariola, Mario Gachet, Mario Moretti Foggia e Carlo Bossone. Paesaggi ossolani del periodo degli anni ‘30-‘50, frutto di campagne “en plen air” che i cinque pittori realizzavano in armonia e compagnia.

La mostra è visitabile sino al 16 dicembre nei seguenti orari: giovedì14 e venerdì 15 dicembre dalle 16.30 alle 18.30; sabato 16 dicembre dalle 10-30 alle 13.00.

“Un buon numero di visitatori si sono avvicendati presso l’atelier sin dalla sua inaugurazione”, raccontano soddisfatti gli organizzatori del Comitato Fondazione Carlo Bossone. Quest’ultimo ha voluto introdurre questo spazio di arte nel centro di Domodossola, per utilizzarlo a fini espositivi e culturali.

L’attività del Comitato non si esaurisce qui, anzi; proprio in queste settimane si sta elaborando e delineando concretamente e compiutamente il corposo programma riferito alle celebrazioni per il 120esimo anniversario della nascita di Carlo Bossone e che occuperà tutto l’anno 2024. Proprio quale anteprima della ricorrenza, a partire da venerdì 22 dicembre, sarà la volta della mostra “aQua” che, come dice il titolo stesso, sarà imperniata su opere del maestro Carlo Bossone a tema della risorsa naturale più importante, per l’ambiente, per l’uomo e per la natura in generale e di cui sarà data ampia notizia in seguito.