TedxDomodossola, nel 2026 la prima edizione: un invito a immaginare e costruire il futuro

Prenderà ufficialmente vita nel 2026 TedxDomodossola, una conferenza organizzata per la prima volta nel capoluogo ossolano e che rientra nel programma di eventi locali promossi con licenza ufficiale Ted, che portano lo spirito “Ideas change everything” in tutto il mondo. L'evento nasce dopo l’esperienza delle cinque fortunate edizioni di Tedx Alberghiero Rosmini Youth, la prima conferenza firmata Tedx organizzata da un istituto professionale italiano.

La prima conferenza domese si terrà il 24 maggio 2026 all’auditorium Bertamini del Collegio Rosmini. Il tema per il 2026 è “Il mondo da fare”: viviamo in un tempo in cui spesso si pensa che tutto sia già stato detto, inventato, costruito. Eppure, mai come oggi, il mondo è ancora da fare. Fare non significa solo agire: significa immaginare, innovare, progettare, ricucire ciò che si è rotto e dare forma a ciò che ancora non esiste. Significa guardare avanti con coraggio, responsabilità e speranza. Il Collegio Rosmini raccoglierà dunque storie di chi crea nuove strade, di chi sceglie la cura e la bellezza come strumenti di cambiamento, di chi non smette di credere che il futuro possa essere sognato e costruito. Insieme. In pace.

Come accade in tutto il mondo, anche a Domodossola Tedx è organizzato interamente su base volontaria e nasce con lo spirito della condivisione. Per questo chiunque può prendere parte all’evento, in qualità di speaker ufficiale, volontario o sponsor. Per proporre la propria candidatura è possibile contattare l’indirizzo info@tedxdomodossola.com.