Crevola Brick's Fest: divertirsi con i Lego

Crevoladossola si prepara a ospitare un evento straordinario per tutti gli appassionati di Lego con il "Crevola Brick's Fest". Questo weekend, il centro commerciale Ossola Outdoor Center si trasformerà in un regno di mattoncini danesi, dove la creatività e la passione per il modellismo prenderanno vita.

Il Vco Briks, il gruppo locale degli appassionati di Lego, sarà il cuore pulsante di questa manifestazione dedicata ai mattoncini più famosi al mondo. L'evento sarà un'occasione unica per esplorare opere sorprendenti e ammirare creazioni originali realizzate dai membri del gruppo. Dai fantastici paesaggi ai dettagliati modelli di veicoli, ogni esposizione promette di trasportare i visitatori in un mondo magico fatto di colori e immaginazione.