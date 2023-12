M5S: "Stop al bracconaggio in Piemonte. Cirio stanzi più soldi per assumere guardie faunistiche"

"Il bracconaggio è un problema ben radicato nel nostro Piemonte, che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. I bracconieri causano danni, ma creano anche problemi di sicurezza". È questa la denuncia fatta dalla capogruppo regionale del M5S Sarah Disabato, che ieri mattina insieme al collega Sean Sacco ha chiesto alla Regione di stanziare maggiori risorse per l'assunzione di nuove guardie faunistiche.

Cani uccisi

Peste suina

" La giunta Cirio - ha osservato Disabato - ha liberalizzato la caccia in Piemonte permettendo, con la legge omnibus, di sparare a più specie ". A fargli eco il collega Sean Sacco che ha parlato del problema della pesta suina. " Il contenimento dei cinghiali - ha commentato - non può essere demandato ai cacciatori perché non sono professionisti: dobbiamo dare risposta alla carenza di guardie faunistiche".

"Noi abbiamo presentato - ha concluso Disabato - diverse interrogazioni: l'ultima in ordine di tempo proprio ieri. Per mettere fine o arginare il fenomeno non servono risposte evasive, ma sarebbe necessario aumentare la presenza in regione di personale per prevenire il bracconaggio". Una richiesta sostenuta da diverse associazioni animaliste.