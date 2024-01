A Bognanco i segreti di 'A mali estremi' con la Befana in giallo

Nella cornice della Valle Bognanco, il mese di gennaio si apre con appuntamenti che uniscono la magia della letteratura al fascino delle tradizioni locali. La Befana in Giallo: Il Mistero di 'A mali estremi' a San Lorenzo. Oggi, Giovedì 4 gennaio, alle 20:30, il centro Guido Prada a San Lorenzo ospiterà un'esperienza unica con la Befana in Giallo. L'autore Riccardo E. Grassi presenterà il suo ultimo lavoro, "A mali estremi" (Manni Editori, 2023), un romanzo avvolto nel mistero e selezionato per il Premio Scerbanenco 2023.

Narrato in prima persona con un tocco di ironia non comune, il libro trascina i lettori in un'avventura che esplora un amore clandestino e irrinunciabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare Tino al numero 320 345 6807.

L'appuntamento continua sabato 6 gennaio, alle 9:45, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. La giornata sarà dedicata alla messa dell'Epifania, seguita dalla suggestiva consegna degli attestati per l'iniziativa "Creiamo la Natività nelle frazioni".