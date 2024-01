Il Gelindo torna a illuminare la Valle Antrona

In Valle Antrona, domani sabato 6 gennaio, si segna il ritorno di una tradizione amata e attesa: il Gelindo. Borgomezzavalle accoglierà il rinnovarsi di questa festa che inizia con una messa alle 10:30 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Seppiana.

Il sacro momento sarà reso ancora più magico dalle voci delle corali Sant’Orsa di Pieve Vergonte e di Santa Lucia di Piedimulera, che accompagneranno la celebrazione con inni di tradizione.A seguire, alle 12:15, il pranzo del Gelindo si svolgerà nel salone polifunzionale in piazza a Viganella. Nel pomeriggio, alle 15, la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Seppiana diventerà il palcoscenico per "Il Gelindo". Una recita in dialetto, intrisa di autenticità e radici locali, che coinvolgerà il pubblico in una rappresentazione unica. La serata si conclude con una cena alle 19.00. Per informazioni: contattare il 379 1398647.