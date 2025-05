"Acqua, terra, cielo": un percorso in ricordo di Gian Paolo Bortot sulle montagne anzaschine

Domenica 18 maggio si terrà all’Alpe Lago (Val Segnara) il “percorso Acqua, Terra, Cielo” per ricordare Gian Paolo Bortot, socio Cai e grande amante delle montagne anzaschine.

Si tratta di un itinerario immerso nella bellezza della natura, lungo il Sentiero Italia e la Gta che collegano la valle Anzasca con Campello Monti in Val Strona. Dalla Madonna della Gurva (545 m) si sale rapidamente all'alpe Patelli e seguendo l'ampia mulattiera si giunge al ponte che fa da accesso alla val Segnara. Una ripida e faticosa salita immersa in un bel faggeto conduce all’alpe Camino (1436 m) per poi proseguire, su un lungo traverso, fino al bivacco Pirozzini (Cai Macugnaga) all'alpe Lago (1542 m). Pranzo al sacco e rientro sul medesimo percorso.

L’escursione presenta una difficoltà: EE (per lunghezza percorso), un Dislivello + di metri 1000 e un tempo salita di circa 4 ore.

La partenza inizia a Molini alle ore 8.15 e la prenotazione è consigliata al 3479458439 (Paola), mentre per i non soci Cai è consigliato di attivare l’assicurazione giornaliera di 8,40€ entro il venerdì precedente l’escursione. Alle ore 7.30 è previsto il ritrovo e il compattamento auto presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.