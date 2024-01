Soccorso in azione in alta Valle Formazza per una valanga tra il Toggia e il San Giacomo. Dalle prime informazioni del Soccorso Alpino potrebbero esserci delle persone rimaste coinvolte. Sul posto stanno operando alcuni volontari del Soccorso che si trovavano in zona per una gita autonoma.

Sul luogo della valanga stanno convergendo anche gli uomini della squadra di Formazza a bordo delle motoslitte e un'eliambulanza del 118.