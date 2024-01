"Aiutateci a trovare Eos, il cane di Vanessa"

La speranza è che almeno Eos sia riuscita a sfuggire alla valanga. Una speranza che coltivano gli amici di Vanessa, nel ricordo dell'amore che la legava alla sua cagnolina.

Vanessa Gatti e Roberto Biancon purtroppo non sono riusciti a sopravvivere alla furia della valanga domenica in Val Formazza. Ma non si è trovata Eos: potrebbe essere viva?

Manuela ha lanciato un appello sui social, con la foto: «Lei è EOS, femmina 4 anni, taglia grande. Pelo raso color beige. È scomparsa da domenica 7 Gennaio 2024 in Val Formazza (Verbania/Cusio/Ossola) zona lago del Toggia dove si è staccata la valanga che ha ucciso i 2 escursionisti. La ragazza era la sua proprietaria. Abbiamo speranza che Eos possa essere viva».

Poi la descrizione e i consigli per avvicinarla: «Indossa una pettorina ad H arancione e un collare gps con la fibia gialla e una lunga antenna. Diffidente quindi non cercate di prenderla, ma in caso di avvistamento contattatemi al 3460920032 Manuela».

Vanessa voleva un mondo di bene alla sua Eos: sul suo profilo Facebook c'era una foto bellissima di loro due insieme sulla neve. «Istantanea di felicità», le dolci parole della ragazza.