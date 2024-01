Furto a Cosasca: sottratti gioielli e oggetti d'oro

Ladri di gioielli in azione a Cosasca, in via Provinciale, nel giorno dell'Epifania. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i rapinatori si sono introdotti in un appartamento di una casa salendo sul balcone del primo piano tramite l'utilizzo di due scale recuperate nel ricovero attrezzi del giardino.

Hanno forzato i serramenti della porta balcone di un locale ad uso ufficio, con un piede di porco, ma senza successo. Quindi, per accedere all’abitazione hanno rotto un vetro e sono passati poi in una camera da letto, dove hanno rubato tutto l'oro che hanno trovato.

I proprietari domenica hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Domodossola.