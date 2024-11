Il Soccorso Alpino della Val d'Ossola celebra i 70 anni con un convegno a Bognanco

Domenica 17 novembre si tiene a Bognanco “1954-2024: settant’anni di Soccorso Alpino in Val d’Ossola”, un convegno sulla solidarietà alpina e sull’evoluzione degli interventi in montagna, uomini, tecniche e organizzazione.

Nel 1954 il congresso nazionale del Cai tenutosi a Domodossola deliberò l’istituzione di un corpo di Soccorso Alpino in Italia. Sono passati 70 anni di grandi cambiamenti e oggi il Soccorso Alpino costituisce un asse portante del sistema di protezione civile in Italia.

Nel corso del convegno di Bognanco, in programma tra le 10.30 e le 13.00, saranno ricordati e percorsi 70 anni di impegno per la montagna e di inesausto volontariato per la sicurezza di chi la vive e la pratica. Questo il programma degli interventi, dopo i saluti delle autorità:

Enrico Rizzi, “La solidarietà tra gli uomini di montagna nella storia delle Alpi”;

Giulio Frangioni, “Bognanco 1954: il Club Alpino Italiano e la nascita del Soccorso Alpino in Italia”;

Paolo Crosa Lenz, “Paolo Bologna, l’uomo che ha organizzato la X Delegazione Valdossola”;

Carlo Bologna, “Mi ricordo mio padre”;

Rosario Mosello, “Don Pietro Silvestri: uomo di scienza e di Soccorso Alpino”;

Matteo Gasparini, “La X Delegazione Valdossola oggi e domani”;

Luca Giaj Arcota, considerazioni finali e conclusioni. Modera la giornalista Arianna Parsi.