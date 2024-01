Donna stroncata da un malore in casa a Villa

Non dava notizie da un paio di giorni, ma era morta in casa. E' successo a Villadossola in una casa di via Ceretti, a pochi passi dal municipio.

A perdere la vita, per cause naturali, Elisabetta Estrefi, una donna di origine albanese di circa 70 anni. A dare l'allarme i famigliari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanze e i carabinieri di Villadossola. Per la donna purtroppo non c'era più nulla da fare.

Quella di Elisabetta era stata una della prime famiglie albanesi ad insediarsi a Villadossola tanti anni fa.