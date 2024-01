I fisarmonicisti ossolani piangono la scomparsa di Renzo Alberti

Fisarmonicisti ossolani in lutto per la morte di Renzo Alberti di Premia. E' mancato all'età di 73 anni. “Il suo ricordo, il suo sorriso – dice a nome dei fisarmonicisti ossolani Paolo Guglielmetti – la sua voglia di stare con noi resterà sempre nei nostri cuori. Era sempre molto presente, l'ultima uscita con noi era stata a fine ottobre a Crodo in occasione della manifestazione “Bianco Latte”. Renzo Alberti, che faceva parte anche del Gruppo Alpini e della Proloco di Premia, era malato da tempo. I funerali si svolgeranno il 10 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Baceno.