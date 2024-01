Il sindaco di Trontano Renzo Viscardi, alla luce del furto di gioielli avvenuto in un'abitazione a Cosasca il giorno dell'Epifania, invita gli abitanti a prestate la massima attenzione a ladri e malintenzionati. Raccomanda di non lasciare oggetti di valore e soldi a portata di mano, e lo stesso invito arriva dalle forze dell'ordine, che esortano a chiamare il 112 in caso di movimenti sospetti.