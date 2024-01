Il Cantante della Solidarietà e le 'Milani' donano 1500 euro a Ossola amica di Ugi

Era il 27 ottobre 2023 quando Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, è stato protagonista di un concerto benefico realizzato insieme alle scuole Milani di Domodossola al Teatro La Fabbrica di Villadossola. In questi giorni il cantante e la scuola domese hanno devoluto una somma pari a 1500 euro, raccolti proprio in occasione di quella serata, ad Ossola amica di Ugi, che li destinerà alla sede centrale di Torino Casa Ugi per l’assistenza ai bambini oncoematologici dell’Oirm e alle loro famiglie.

La dirigente scolastica delle Milani Patrizia Taglianetti, che insieme a Ranieri ha organizzato il concerto, ha ringraziato lo stesso Cantante della Solidarietà per il suo impegno costante nella beneficienza, ma anche tutti i bambini della scuola, le insegnanti e le famiglie che hanno messo tutto il cuore in questa iniziativa.

Un ringraziamento è andato anche ai vigili del fuoco, che hanno prestato il proprio servizio gratuitamente durante il concerto, al sindaco di Villadossola Bruno Toscani che ha permesso di organizzare la serata alla Fabbrica, alla ditta Bolamperti per aver donato tutti i palloncini utilizzati, alla presentatrice Laura De Vitis, al cantautore Alberto Valentini e al musicista Steve Ferrovecchio.