Servizio civile all'Anpas di Villadossola, candidature aperte

"Prestare servizio civile con la pubblica assistenza dell'Anpas è un modo per entrare nel mondo del lavoro in maniera ovattata, operando nel sociale e attorniati da persone che si occupano di solidarietà e aiuto al prossimo". Rocco Palamara, consigliere dell'Anpas, l'associazione dei Volontari del Soccorso di Villadossola, sintetizza così quella che è l'esperienza che i giovani, tra i 18 e i 28 anni, possono vivere prestando servizio civile universale.

Sono infatti aperte le candidature per impegnarsi per dodici mesi con il servizio civile, e tra le tante opportunità, vi è anche quella offerta dall'Anpas. "Oltre al carattere sociale dell'impiego - spiega Palamara - i ragazzi potranno anche vivere un'esperienza professionale in una azienda di medie dimensioni. Un contesto unico, in cui non si opera solo per il profitto ma anche e soprattutto per fare stare bene gli altri, ma comunque con un'organizzazione professionale". I ragazzi saranno impegnati nel servizio civile universale per dodici mesi e riceveranno un compenso di 507,30 euro mensili, lavorando 25 ore settimanali. Le candidature si chiudono il 15 febbraio e per qualunque richiesta d'informazioni è possibile contattare l'Anpas di Villadossola allo 0324/54040.