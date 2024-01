L'Omegna espugna il Curotti con i gol di Motta e Petagine

Motta e Petagine (gol dell’ex) firmano la vittoria (2-1) dell’Omegna in casa della Juventus Domo. Parte meglio la squadra di Fusè che in mezz’ora colleziona il doppio vantaggio. I granata di Nino ritornano in partita a fine tempo col rigore di Cabrini. Poi il pressing dei granata della ripresa non porta al pari e l’Omegna si guadagna tre punti d’oro.

In Promozione Feriolo sconfitto in casa (2-3). Non bastano i gol di Schirru e Cherchi perché il Valdengo fa sua la partita. Pari a reti bianche per il Città di Baveno a Cameri.

In Prima Categoria l’Ornavassese riparte da una vittoria sul Vogogna (gol di Simone Zonca) e tiene a distanza il Trecate. Agrano e Virtus Villa non vanno oltre lo 0 a 0 mentre il Gravellona batte la Cannobiese per 2 a 1 . Ottimo successo della Varzese a Pernate (2-0). Il Piedimulera si aggiudica il derby col Crodo (4-2). Scivolone interno del Bagnella, sconfitto 2 a 0 dal rinato Sizzano.